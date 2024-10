Mussomeli, a “la Batìa” presentazione del libro “Ma perchè è sempre Natale?”

MUSSOMLI – Domenica 27 ottobre alle ore 17.30, a Mussomeli, presso il Collegio di Maria, a Batìa, ci sarà la presentazione del secondo romanzo di Rosemarie Tasca d’Almerita, ” Ma perché è sempre Natale?” la cui rappresentazione teatrale è già in cartellone al Teatro Biondo di Palermo per la stagione 2024/2025. L’ evento, fortemente voluto da Sonja Barba di Banca Mediolanum e l’Associazione Culturale B Csicilia, si terrà nelle sale claustrali del convento, recentemente restaurate e riportate all’antico splendore. Il romanzo epistolare affronta, in tono intimistico e tormentato, il delicato tema del “malvivere” che affligge la protagonista, e che porterà all’infausta diagnosi di schizofrenia disorganizzata cronica, caratterizzata da anomalie del pensiero e del comportamento; patologia che colpisce l’1% della popolazione, giovani in età adolescenziale e giovanile per cui si rivela fondamentale l’informazione nelle scuole e l’abbattimento dei tabù sul disagio mentale ancora profondamente radicati nelle famiglie e nella società. Interverranno alla serata il sindaco Giuseppe Catania e Sonja Barba. Converseranno con l’autrice Rita La Monica, presidente di BCsicilia di Mussomeli e Alessandro Barcellona. Allieteranno la serata le musiche del talentuoso sedicenne Duilio Virzì alla fisarmonica, handpan e tamburo a cornice.