Moska Drunkard, con il brano “Trinacria”, è tra i 24 semifinalisti di Sanremo Giovani, unica artista siciliana in gara

Con “Trinacria”, canzone d’amore dedicata alla sua famiglia e alla sua Sicilia, Moska Drunkard, nome d’arte di Cristina Rizzo, è l’unica artista siciliana a conquistare la semifinale di Sanremo Giovani. Scelti dalla Commissione musicale presieduta dal direttore artistico Carlo Conti, i 24 artisti selezionati si esibiranno a partire da martedì 12 novembre, in cinque appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay), al termine dei quali si scopriranno i 12 semifinalisti (10 dicembre, sempre su Rai 2) e, successivamente, i finalisti che il 18 dicembre, su Rai 1, si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte.

Il brano è una canzone pop-urban scritto dalla stessa Moska insieme a Silvia Vavolo e Marco Giordano (in arte Giordan): “Vivere il proprio sogno per 24h è bello – racconta l’artista classe ’99 – ma farlo con la canzone del cuore lo è ancora di più. Trinacria è la mia vita, è stata il mio passato, è il mio presente e sarà il mio futuro perché sono molto legata alle mie origini e alla mia Terra. Più volte mi sono sentita non voluta da essa, ma vivendola a distanza ho imparato a conoscerla ed apprezzarla”.

Moska è un’artista pop/rap ed ha l’inchiostro al posto del sangue. Le sue canzoni sono un concentrato di emozioni che affondano letteralmente nelle sue radici. Il dialetto siciliano ritorna spesso nei suoi testi sottolineando il legame viscerale con la sua terra. La forza delle parole che incontra la versatilità delle strumentali, crea un connubio esclusivo, Moska è questo: purezza e poliedricità.

Moska Drunkard è il nome d’arte di Cristina Rizzo, classe ’99. Nata a Erice (Tp), vive da molti anni a Siena, ma è figlia della meravigliosa isola siciliana. Da 4 anni fa parte del collettivo artistico “Lighthouse Records”, un gruppo di artisti rap e pop-urban della provincia di Siena, nato con l’obbiettivo di suonare dal vivo ovunque ce ne sia la possibilità. È proprio nella dimensione live che Moska dà il meglio di sé, suonando molto spesso in giro per l’Italia.

Ad agosto di quest’anno vince il Festival Green Valley Pop Fest promosso da Radio 105 esibendosi sul palco di Trapani con tantissimi big della musica italiana. Quest’anno è entrata a far parte degli artisti dell’etichetta Oltresound Label di Silvia Vavolo con distribuzione Believe Music Italia. Il 18 ottobre esce con il singolo “BASTA” e si presenta alle selezioni di Sanremo Giovani con il brano “TRINACRIA”.