Caltanissetta. Pubblicato avviso della Croce Rossa Italiana per la creazione di una long list di strutture ricettive per il Pronto Intervento Sociale

CALTANISSETTA. Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta rende noto alle strutture ricettive ricadenti nel distretto Socio Sanitario D8, quindi comuni di Caltanissetta, Santa Caterina Villarmosa, Delia, Resuttano, Sommatino e Riesi che è stato pubblicato l’avviso per la creazione di una long list di strutture ricettive che possono essere contattate dal Pronto Intervento Sociale del distretto socio sanitario D8 in caso emergenze abitative derivanti da interventi urgenti derivanti da situazioni non prevedibili o di protezione civile.

Tutte le strutture ricettive, a qualunque titolo purché in regola con la vigente normativa in materia di accoglienza e servizi ricettivi, possono offrire la propria disponibilità ad accogliere, in caso di necessità, soggetti singoli o nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa compilando quando previsto nell’avviso liberamente scaricabile dal sito www.cri.caltanissetta.it sezione Bandi, Gare e Contratti. L’esigenza di creare una long list di strutture ricettive disponibili ad accogliere temporaneamente nuclei familiari in difficoltà nasce dall’impiego di questo strumento in caso di emergenze sociali e di protezione civile a cui fa capo il Pronto Intervento Sociale, uno dei servizi del distretto socio sanitario D8 di cui il comune di Caltanissetta è capofila ed è affidato alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, cosi in accordo con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta abbiamo deciso emettere questo avviso al fine di censire le strutture disponibili e stabilire, in relazione alle offerte ricevute, una priorità di uso in relazione ai servizi offerti, alle distanze, ai prezzi praticati.

Tutto questo è svolto dalla Croce Rossa Italiana quale servizio aggiuntivo gratuito rispetto all’affidamento ricevuto del Pronto Intervento Sociale. Il Pronto Intervento Sociale è quello strumento che permette di avere sul distretto, al pari di altri di emergenza, un servizio professionale di assistenti sociali ed operatori di Croce Rossa attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette con una centrale unica risposta al 1520 a livello nazionale che smista le chiamate di emergenza sul numero locale al quale risponde sempre un operatore che attiva, dopo una verifica telefonica, i servizi necessari.

Spesso tale servizio viene attivato su segnalazione delle forze di polizia, da organi dello Stato quali vigili del fuoco o protezione civile, o da semplici cittadini. In questo periodo il Pronto Intervento Sociale sta effettuando le verifiche previste in loco per la concessione di quantità minime di acqua consegnate dalle organizzazioni di protezione civile locali alle famiglie con disabili o con gravi carenze idriche che non possono essere soddisfatte autonomamente. Ogni utile informazione è liberamente scaricabile dalla pagina Bandi, Gare e Contratti – Comitato di Caltanissetta OdV L’avviso ha una scadenza di venti giorni dalla pubblicazione sul sito internet.