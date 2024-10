Caltanissetta. L’assessore Giovanna Candura incontra la Consulta Comunale “Cultura”: sinergia e condivisione di idee

Questa mattina, nel Foyer del Teatro Margherita, l’assessore alla cultura Giovanna Candura ha incontrato la Consulta Comunale “Cultura”, di cui Luigi Santagati è portavoce e Giuseppe Giugno il vice.

“Siamo sempre pronti ad ascoltare idee e suggerimenti che arrivano dai cittadini, reali destinatari della nostra attività amministrativa – ha dichiarato l’assessore Candura-. Coltivare un dialogo costruttivo è la base per trasferire cultura e portare la nostra Città fuori dal suo perimetro geografico”.

Sono state condivise idee creando un confronto costruttivo per l’organizzazione e realizzazione di iniziative e di manifestazioni che possano coinvolgere i cittadini creando opportunità di informazione e di intrattenimento. Una visione “infotainment”, indirizzata a un pubblico variegato sia per età e sia per interesse.