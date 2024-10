Caltanissetta. IPSIA Galileo Galilei, studenti del corso serale Servizi Socio Sanitari partecipano all’incontro “La salute mentale: cosa bisogna sapere”

Gli studenti del Corso Serale dei Servizi Socio Sanitari, primo periodo, frequentanti l’IPSIA Galileo Galilei di Caltanissetta, in data 10 ottobre 2024, hanno partecipato all’incontro organizzato dall’Associazione “Noi per la Salute” nella Sala Convegni della Parrocchia San Biagio di Caltanissetta. L’associazione, presieduta dal dott.re Giuseppe Pastorello, in occasione della “Giornata Mondiale della Salute Mentale”, ha riunito relatori di diversi settori che operano sul territorio per il benessere psico-sociale delle persone. All’incontro ha partecipato anche il Dirigente Scolastico dell’IPSIA “Galileo Galilei” Prof.ssa Loredana Schillaci che ha trattato il tema del “benessere e della salute mentale nella scuola” partendo dal presupposto che la scuola è luogo privilegiato di osservazione del disagio giovanile, avamposto sociale dove è possibile coglierne precocemente i segni.

La Prof.ssa Schillaci ha affermato che dall’Ed. alla Salute, fondata su un approccio di tipo informativo, si è passati, nel tempo, ad un approccio innovativo attraverso cui oggi si promuove la salute, approccio fondato sulla centralità degli studenti quali protagonisti attivi di processi formativi fondati sulla comunicazione, sull’uso di nuovi linguaggi e sull’ascolto attivo, attraverso cui sviluppano competenze che li rendono responsabili e capaci di “aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla.”

La promozione della salute rappresenta quindi un passo avanti nella direzione della collaborazione interistituzionale, permanente e non discontinua, necessaria per realizzare interventi congiunti finalizzati a garantire la salute, “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività” come recita l’art. 32 della Costituzione italiana.

Nella foto la D.S. Prof.ssa Loredana Schillaci insieme ai docenti ed agli alunni del Corso Serale Servizi Socio-Sanitari.