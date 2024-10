Caltanissetta. Il vicensindaco Giovanna Candura al convegno della Camera di Commercio: “Le porte del Municipio aperte per accogliere proposte per valorizzare il nostro territorio”

“Se la Camera di Commercio è la casa delle imprese, il Comune è quella di tutti i cittadini. Le porte del Municipio sono sempre aperte per accogliere gli ordini professionali e i professionisti pronti a suggerire proposte e iniziative per incentivare e valorizzare il nostro territorio.” Così ha dichiarato il vicesindaco e assessore Giovanna Candura, questa mattina, ai lavori del convegno “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”, organizzato alla Camera di Commercio di Caltanissetta.

“Parlare di utilizzo di zone agricole per altre finalità significa incoraggiare i giovani a ricercare la bellezza della nostra realtà e valorizzare la natura. Dobbiamo lavorare tutti in sinergia per capire come ciascuno può essere utile per il territorio per incentivare l’imprenditoria e far crescere il reddito non soltanto personale ma quello di tutta la collettività.”