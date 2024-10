Ampia partecipazione alle Giornate FAI d’autunno a Gela e a Mussomeli: emozioni tra Storia e bellezza culturale

Successo di partecipazione alle Giornate FAI d’autunno della provincia di Caltanissetta. In occasione della tredicesima edizione di uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, lo scorso fine settimana, registrata un’alta affluenza di visitatori nei luoghi scelti dal FAI per la provincia di Caltanissetta: il laboratorio di restauro del relitto Gela II ed il “Borgo dei miracoli”, cioè il centro storico di Mussomeli.

“Celebriamo il successo straordinario delle Giornate FAI d’Autunno con grande soddisfazione – dice Giulia Carciotto, Capo Delegazione FAI per la provincia di Caltanissetta -. Quest’anno abbiamo registrato una massiccia presenza di visitatori. Questo entusiasmante risultato testimonia l’interesse crescente della nostra comunità per il patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale per questa opportunità, unica nel suo genere, di scoprire luoghi di straordinaria bellezza e valore culturale, spesso inaccessibili al pubblico. La visita al laboratorio di restauro della Gela II – continua – è stata un’occasione preziosa per immergersi nella storia greca di Gela ed ha permesso a centinaia di cittadini di tutte le età di esplorare simbolicamente i fondali delle nostre acque da cui è emerso il nostro immenso patrimonio, in vetrina per un giorno. A Mussomeli, invece, il tour per il centro storico con le tappe nelle chiese e nei santuari, alla riscoperta del loro patrimonio materiale ed immateriale, ha consolidato il rapporto del territorio con i suoi abitanti sensibili ai temi della valorizzazione e tutela delle radici culturali. Un ringraziamento speciale – conclude la professoressa Carciotto – va ai volontari, alle Soprintendenze e ai responsabili dei siti senza la cui collaborazione non sarebbero state possibili queste eccezionali aperture”.

Questi i numeri: complessivamente poco meno di un migliaio le presenze registrate nell’area archeologica di Bosco Littorio e i partecipanti al tour del centro di Mussomeli. I visitatori, guidati dagli apprendisti ciceroni e volontari della Delegazione FAI Caltanissetta (130 in tutto), tra studenti degli istituti superiori Eschilo di Gela e Giovan Battista Hodierna e Virgilio di Mussomeli.

Le Giornate, lo ricordiamo, sono state realizzate grazie alla collaborazione con le Amministrazioni dei Comuni di Gela e Mussomeli; la Soprintendenza del Mare; la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Architettonici di Caltanissetta; il Parco Archeologico di Gela; i Parroci e Rettori delle chiese di Mussomeli; la ProLoco di Mussomeli; la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile, i Dirigenti degli istituti scolastici coinvolti, ai docenti e formatori e tutti gli studenti che hanno scelto di prendere parte a questo progetto di valorizzazione del patrimonio e del territorio.

In particolar modo, la Giornata di Mussomeli è stata impreziosita dalla collaborazione con “The Good Kitchen”, con gli apprendisti ciceroni ed i volontari che hanno condiviso una colazione di benvenuto presso la cucina sociale di Danny McCubbin, un australiano di 58 anni che ha deciso di vivere in Sicilia e aprire una cucina sociale. Ogni giorno il laboratorio prepara pasti gratuiti per le persone bisognose, divenendo, in poco tempo, una vera e propria associazione di progetti sociali, tra i quali, corsi di cucina per bambini, laboratori di musica e responsabilità sociale.

Per l’occasione inoltre, nel Santuario di Maria Ss dei Miracoli, è stato presentato un inedito assoluto: un telero di circa 16×8 metri che raffigura le scene della Via Crucis, usato per coprire tutti i crocifissi e tutte le statue a partire dalla vigilia della Domenica delle Palme (Velatio Crucis).