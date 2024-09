San Cataldo. Il presidente della Consulta della Disabilità: “Il Concerto degli Zero Assoluto vero e proprio manifesto di inclusione”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente della Consulta per la Disabilità di San Cataldo, dott. Gaetano Terlizzi a proposito del concerto degli Zero Assoluto che si è tenuto a San Cataldo in piazza Papa Giovanni XXIII.

“La piazza centrale di San Cataldo ha ospitato un evento che rimarrà a lungo nella memoria di tutti i partecipanti: il concerto inclusivo dei Zero Assoluto. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni locali, ha rappresentato un esempio straordinario di come la musica possa diventare un ponte che unisce persone di ogni età, provenienza e capacità.

I Zero Assoluto, uno dei gruppi più amati del panorama pop italiano, hanno regalato al pubblico una performance indimenticabile, eseguendo alcuni dei loro successi più noti come “Semplicemente”, “Per dimenticare” e “All’improvviso”. La band ha saputo coinvolgere la platea con la loro energia e passione, ma il vero protagonista della serata è stato il messaggio di inclusività che ha permeato l’intero evento.

Il concerto è stato infatti pensato e realizzato per essere accessibile a tutti, con spazi riservati a persone con disabilità.

“È stata una serata incredibile, dove la musica ha davvero abbattuto ogni barriera,” ha commentato il Presidente della Consulta disabilità del Comune di San Cataldo, Gaetano Terlizzi: “Vedere persone di tutte le età e abilità divertirsi insieme è stato emozionante e ci sprona a organizzare sempre più eventi come questo in futuro.”

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del concerto, dai volontari alle associazioni locali, fino ai partecipanti che hanno reso l’evento ancora più speciale con la loro presenza.

Il concerto dei Zero Assolutonon è stato solo un evento musicale, ma un vero e proprio manifesto di inclusione, capace di dimostrare che la cultura e l’intrattenimento possono e devono essere accessibili a tutti. Una lezione importante, che l’amministrazione comunale sembra intenzionata a portare avanti anche nelle future iniziative.

Con il grande successo di ieri sera, San Cataldo si conferma un punto di riferimento per l’organizzazione di eventi che mettono al centro valori fondamentali come l’uguaglianza, l’inclusività e la partecipazione di tutti i cittadini”.

Consulta della Disabilità del Comune di San Cataldo, Dr. Gaetano Terlizzi