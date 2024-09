San Cataldo. Domenica 29 settembre appuntamento con la Festa del Santissimo Crocifisso a Borgata Palo

SAN CATALDO. Domenica 29 settembre è prevista una esperienza indimenticabile: la Festa del Santissimo Crocifisso che torna nella magica Borgata Palo! Una tradizione che cresce di anno in anno, capace di radunare sempre più persone, unite dall’amore per la nostra cultura e le nostre radici.

Quest’evento unico, organizzato con dedizione dall’Associazione Culturale e Ricreativa Borgata Palo, sotto la guida del presidente Aldo Cravotta, riesce a creare un mix perfetto tra momenti di devozione, buon cibo, divertimento e musica per tutte le età. Il momento più toccante della giornata sarà la processione del Santissimo Crocifisso, che si terrà alle 18:00.

Poi un’esperienza unica, camminando al tramonto lungo le strade di campagna, accompagnati dalle emozionanti note della banda musicale Santa Cecilia di San Cataldo, che darà il via alla giornata già dalle 17:00. Ma non finisce qui: a seguire, ci sarà la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore-Arciprete di Serradifalco, Don Biagio Biancheri. Un momento che unisce tutti, in una cornice di pace e fede, immersi nel suggestivo scenario della chiesa all’aperto.

Dopo i momenti di raccoglimento, la festa si trasforma! La musica prende il sopravvento e inizia lo spettacolo musicale con la talentuosa Gabriela Mangione, che con la sua musica farà ballare davvero tutti, dai più piccoli ai più grandi. Sarà una serata danzante a 360 gradi, dove nessuno riuscirà a restare fermo. E se amate la cucina tipica, preparatevi a gustare delizie appena sfornate! Alla 23ª Sagra delle Spinge, potrete assaporare le spinge, dolci tradizionali della nostra terra, preparati sul momento e serviti caldi, pronti a conquistarvi al primo morso!

Ma le sorprese non finiscono qui: per chi desidera riscoprire le proprie radici, ci sarà un incontro speciale dedicato alla ricerca delle proprie origini con un gruppo di figli di Sancataldesi provenienti da Pittston, USA. Un legame che attraversa oceani e generazioni, mantenendo viva la nostra identità e cultura anche lontano da casa. E poi arriva uno dei momenti più attesi da grandi e piccini: la gara dei divoratori di spaghetti! Mani dietro la schiena, solo la bocca a disposizione per divorare un piatto di spaghetti nel minor tempo possibile. Una sfida epica che farà ridere e divertire tutti i presenti!La giornata culminerà con il tanto atteso sorteggio della lotteria, con premi che renderanno la serata ancora più speciale.

E chi sa, potreste essere proprio voi i fortunati vincitori! Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione perfetta per farlo! Questa festa ha tutto: fede, divertimento, buon cibo e tanta compagnia. Una volta provata, non potrete più farne a meno: diventerà un appuntamento fisso anche per voi, anno dopo anno. Invitate amici e parenti, e fate parte di questa meravigliosa tradizione che unisce tutta la comunità!