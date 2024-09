Milano, treno merci deraglia: un ferito. Caos e ritardi per Alta Velocità

(Adnkronos) – Un treno merci è deragliato oggi 13 settembre in Lombardia. L'incidente, con un ferito, si è verificato nei pressi di Seveso e ha mandato in tilt il traffico ferroviario con pesanti ripercussioni soprattutto sul nodo di Milano, con ritardi per Alta Velocità e Regionali.

Un container si è rovesciato sui binari opposti dove transitava il treno 2411 proveniente da Domodossola e diretto a Milano Centrale. C'è stato un impatto frontale a bassa velocità, grazie al macchinista che ha azionato il freno di emergenza. Il treno passeggeri è quindi rimasto sui binari. Tutte le persone a bordo sono state evacuate e un passeggero è rimasto contuso. "La circolazione permane rallentata per lo svio di un treno merci nei pressi di Seveso – si legge sul sito di Trenitalia – Prosegue l'intervento dei tecnici". I treni alta velocità, Intercity e regionali possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

I treni regionali della linea Torino – Milano subiscono limitazioni di percorso, hanno origine e terminano la corsa a Milano Porta Garibaldi. Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale. Il treno FR 9782 Milano Centrale (6:53) – Torino Porta Nuova (7:55) è stato invece cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55), che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Sapri (14:32); quelli diretti a Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03). I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale ed è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Milano Rogoredo, dove trovano proseguimento con il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33).

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello e non ferma a Milano Centrale. I passeggeri possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14) ha origine da Milano Centrale alle ore 11:10. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono utilizzare il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria Centrale (22:07). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)