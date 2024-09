L’Istituto Galilei di Caltanissetta svolge attività di PCTO presso l’azienda “Amici del Cavallo” di San Cataldo

Gli alunni dell’Istituto Professionale Galileo Galilei di Caltanissetta, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, in data 26 settembre 2024 hanno partecipato all’attività di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,sotto la guida delle docenti Difrancesco Tiziana e Nanfara Giulia, realizzando così il progetto dal titolo “Alla scoperta dell’Ippoterapia”.

L’attività si è svolta presso l’azienda “Amici del Cavallo” del sig. Aldo Tirrito, sito in C.da Piano Torre a San Cataldo, dove è stata organizzata l’attività laboratoriale sulla biodiversità, la fattoria didattica, l’esperienza equestre. Questa pratica unita all’osservazione ha consentito agli alunni di trattare l’argomento della comunicazione non verbale e del linguaggio del corpo, conoscere l’approccio terapeutico che utilizza il movimento del cavallo per migliorare la salute fisica, mentale ed emotiva delle persone con disabilità o disturbi specifici.

La realizzazione dell’attività di PCTO costituisce così un arricchimento del percorso formativo degli studenti con competenze utili per il loro futuro professionale e personale.