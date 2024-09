Il centro stile Ferrari premiato al Salone dell’Auto di Torino 2024

(Adnkronos) – Il Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni è stato insignito di un prestigioso riconoscimento da parte del Salone dell’Auto di Torino 2024.

Il premio è stato assegnato al Centro Stile Ferrari e a Flavio Manzoni per aver disegnato modelli incredibili che hanno fatto la storia di Ferrari e del design automotive.

Flavio Manzoni, Ferrari Chief Design Officer, in rappresentanza del Cavallino Rampante, ha partecipato alla parata che celebra il design di tutti i tempi con i più esclusivi prototipi realizzati dai grandi carrozzieri italiani per le vie del centro del capoluogo piemontese —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)