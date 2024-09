Fornitura e distribuzione idrica a Caltanissetta. Il sindaco Tesauro: “Da questa sera sino a domenica verranno rifornite tutte le zone”

Caltanissetta è stremata. Da diversi giorni, troppi, sta portando avanti una battaglia che vede i suoi cittadini scendere tra le strade principali e gridare a gran voce “Vogliamo l’acqua”, mentre nelle case, nelle scuole, nei locali commerciali, crescono i disagi nel condurre la vita quotidiana e si fanno in tasca i conti sia per il costo delle autobotti, sia per le casse di bottiglie d’acqua comprate al supermercato, e non solo. I giorni del calendario scorrono, ma l’acqua nei rubinetti no; e mentre qualcuno la riceve ogni quattro giorni, altri ogni sei, altri ancora ogni dieci, e per alcuni nulla.

Nel tardo pomeriggio di oggi un comunicato stampa da parte di Caltaqua che annunciava una ripresa parziale della distribuzione idrica ha nuovamente scatenato indignazione e rabbia da parte dei cittadini che, stanchi, cercano un disperato appiglio per uscire dalla grave emergenza che sta colpendo il capoluogo nisseno.

E sempre nel pomeriggio di oggi si è svolta in Prefettura un’ulteriore riunione urgente convocata da Sua Eccellenza il Prefetto Chiara Armenia alla presenza, oltre che del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, anche dei vertici di Caltaqua e di Siciliacque per analizzare la situazione relativa al ripristino delle forniture e alla distribuzione idrica, ma anche per avere la certezza che si possa avere una soluzione immediata e costante, rispetto anche alla turnazione.

“Tutti sappiamo che c’è difficoltà nella distribuzione d’acqua – ha dichiarato il sindaco Tesauro in un video pubblicato sulla sua Pagina Facebook –, e io vi devo ringraziare – ha continuato rivolgendosi ai cittadini – perché voi siete consapevoli che ci sono le difficoltà e in ogni incontro che ho fatto con ognuno di voi mi è stato detto che c’è stata la consapevolezza che i tempi di erogazione sono lunghi, ma che volete certezza.”

E ha continuato annunciando che verrà inviato un comunicato ufficiale da parte di Caltaqua secondo il quale tutte le zone della città di Caltanissetta verranno rifornite entro questo fine settimana; e a seguire a questo primo rifornimento ne seguirà un altro puntuale dopo sei giorni.

“Io ho chiesto la certezza che dopo sei giorni si abbia l’acqua. Ho chiesto la puntualità, che venga erogata l’acqua ogni sei giorni. E domani mattina voi avrete il calendario preciso delle zone che da qui a domenica verranno rifornite e dopo sei giorni verrà erogata nuovamente.”

Il sindaco Tesauro ha concluso dichiarandosi vicino a tutti i cittadini, così come l’intera amministrazione.