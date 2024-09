Festa di sport al “Gaeta”. Enna – Sancataldese in campo finisce 0-0, ma le tifoserie sugli spalti conquistano 3 punti a testa

Enna – Sancataldese finita in campo 0-0 ha tuttavia fatto registrare due vincitori: le loro tifoserie. Legale da un rapporto di gemellaggio, le tifoserie di Enna e Sancataldese hanno seguito la partita delle loro squadre nello stesso settore del campo, e cioè nella gradinata.

S’è trattato di una festa del tifo e dello sport tra due squadre che in campo si sono sfidate dall’inizio alla fine cercando di superarsi vicendevolmente. Alla fine un solo punto per Enna e Sancataldese, ma tre punti a testa per le loro tifoserie.

In effetti, non capita tanto facilmente che negli stadi si assista ad un simile spettacolo di sport e sportività. Le cronache ci hanno purtroppo sempre più abituato a casi ed episodi di violenza, a partite giocate a porte chiuse o senza le tifoserie, con relativi danni economici per le società che fanno tanti sacrifici economici per mantenere le loro squadre.

Stavolta, al Gaeta di Enna hanno vinto loro, le tifoserie in una partita che, per una volta, ha visto proprio i sostenitori delle due squadre vincere indipendentemente dal risultato che è poi maturato il campo. Un esempio che tutti, dalla Terza categoria alla serie A, dovrebbero far proprio per un calcio più vivibile, più improntato alla sportività e alla non violenza.