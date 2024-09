Caltanissetta. Taniche vuote e gole assetate: continua la protesta “Vogliamo l’acqua”

Sono state definite “Mamme dell’acqua” le molte donne nissene che da ben otto giorni scendono in piazza, tra le arterie principali della città di Caltanissetta, bloccando il traffico e reclamando quel diritto fondamentale, legittimo, di avere l’acqua, bene primario e indispensabile per vivere una vita dignitosa nel 2024.

Tanti, troppi e insostenibili, i disagi dovuti alla mancanza di acqua che da mesi, ormai, ha portato il capoluogo nisseno, così come altre città della Sicilia, all’esasperazione, vestendosi di vergogna e avanzando verso una crisi, un’emergenza, dalla quale non si riesce a uscire.

Ricerca di pozzi, proposte di attivare i dissalatori, tavoli tecnici, riunioni urgenti anche con vertici delle società che erogano la fornitura idrica, con i sindaci, con i vari attori coinvolti si susseguono giorno dopo giorno, mescolandosi alle voci dei cittadini stanchi e spaventati dalla dura realtà che li investe, mentre le loro tasche si svuotano per pagare le autobotti, comprare grandi quantità di casse di bottiglie d’acqua al supermercato e confrontarsi anche e soprattutto con le bollette che, puntualmente, arrivano.

Nei giorni scorsi in seguito alle ultime proteste a Caltanissetta si era annunciata una ripresa della distribuzione idrica con cadenza puntale di sei giorni, ma questa mattina la città si è svegliata nuovamente in attesa, elemosinando gocce d’acqua – che, quando arriva, non è del suo colore naturale –; e ancora una volta è scesa in piazza, davanti gli uffici di Caltaqua – ente gestore del capoluogo nisseno –, rappresentata dalle “Mamme dell’acqua” per farsi sentire e pretendere una soluzione che possa evolvere la situazione e offrire indicazioni precise.

A raccontare la protesta di questa mattina anche gli schermi di “L’Aria Che Tira” di La7, e durante la quale il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, che da giorni è al fianco dei protestanti, ha accusato un lieve malore. Pronto è stato l’intervento dei sanitari del 118.

Stringevano taniche di plastica, le “Mamme dell’acqua”, questa mattina, strette in un abbraccio pacifico e rivolto alla città, come simbolo di protesta, raccontando anche di come i giorni di mancanza di acqua si vanno allungando sempre di più.

Disabili senza accesso alle cure adeguate, anziani costretti a trasportare taniche pesanti, persone malate ancora più in difficoltà; cumuli di panni da lavare, stoviglie sporche raccolti a bordo cucina, impossibilità di scaricare l’acqua del water. È questo lo scenario che si vede nelle case dei nisseni oggi e che è diventato un dramma ai limiti della normalità.

Caltanissetta non si arrende, continua la sua pacifica protesta, nonostante le taniche vuote e le gole assetate.