Caltanissetta. Soddisfazione del PD per l’approvazione di 4 mozioni della minoranza consiliare per una migliore gestione della crisi idrica

CALTANISSETTA. Il Partito Democratico di Caltanissetta, tramite Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli, ha salutato con soddisfazione l’esito del Consiglio comunale del 19 settembre, segnato dall’unanime approvazione di quattro proposte presentate dall’opposizione e tutte indirizzate ad una migliore gestione della crisi idrica.

“Se attuate dall’amministrazione – si legge in una nota del PD – le mozioni adottate dal Consiglio comunale consentiranno l’erogazione d’acqua in via prioritaria alle scuole della città ed ai Corsi universitari, il miglioramento della governance del servizio, un più semplice accesso alle informazioni da parte dei cittadini, la programmazione interventi di recupero delle acque piovane.

Ancora una volta l’opposizione ha saputo e voluto lavorare unitariamente, caratterizzando la sua iniziativa per la capacità di proposta e dettando – di fatto – l’agenda politica all’amministrazione.

Un ulteriore elemento di soddisfazione è certamente tratto dalla fattiva partecipazione ai lavori del Consiglio comunale del Comitato cittadino acqua, che ha rappresentato ulteriori istanze divenute oggetto di un’ulteriore Mozione adottata unanimemente dal Consiglio comunale.

Ancora una volta la presenza dei cittadini ha dato un significativo contributo di idee e proposte alle istituzioni in una positiva dinamica di dialogo che potrà essere ulteriormente rafforzata istituendo una Consulta dei cittadini in seno all’ATI.

È chiaro che si tratta solo di un primo passo e che la situazione continua ad essere assai grave, come dimostrato – peraltro – dalle rimostranze di tanti cittadini. Occorre proseguire con forza, quindi, per richiedere il pieno rispetto degli obblighi contrattuali di Caltaqua e per pretendere che il Governo regionale – insopportabilmente inerte – si attivi finanziando gli interventi strutturali necessari per una definitiva risoluzione di questa drammatica crisi”.