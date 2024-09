Caltanissetta. Pietrarossa Academy and Music Festival, il 27 settembre non potrà esibirsi il Trio Italiano d’Archi: ecco chi salirà sul palco

Il Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, comunica che per problemi sopravvenuti, il nuovo trio italiano d’archi, non potrà esibirsi nella data programmata del

27.09.2024.



L’evento tuttavia resta confermato per Venerdì 27 settembre 2024, alle ore 19.30, al teatro Regina Margherita e vedrà, con eclatanza, l’esibizione del TRIO QUIRÓS.

Il Trio nasce nel 2018 dall’amicizia dei tre giovani musicisti e dalla curiosità di esplorare nuove sonorità e possibilità ritmiche ed espressive. Il repertorio proposto, in cui la voce si muove in maniera fluida e si

adatta a stili e a linguaggi differenti con estrema flessibilità, spazia con disinvoltura all’interno dell’area geografica americana, dal jazz di Gershwin al musical di Leonard Bernstein, fino alla musica argentina di Piazzolla e Ramirez, abbracciando anche aspetti della canzone nel Novecento, fra cui Kurt Weill.