Caltanissetta, grande attesa per l’evento “Musica in Libertà” con il fenomeno Serena Brancale

La cantautrice e polistrumentista, che ha conquistato giovani e meno giovani con ritmi travolgenti e testi che restituiscono l’anima del Sud Italia, si esibisce domani 4 settembre in via Libertà

Gli addetti ai lavori e i tantissimi fan che ha conquistato negli ultimi anni, anche grazie alle milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali, la considerano un vero e proprio talento emergente della musica “Urban Jazz” e “Nu Soul”. Difficile, però, confinare Serena Brancale all’interno di un unico stile perché, come ha dichiarato più volte la stessa artista barese, «la musica è una sola, i generi si contaminano e creano un unico flusso».

La sua musica, infatti, è una contaminazione di suoni provenienti dal jazz, soul, funk, musica latino-americana che la polistrumentista convoglia in un’espressione artistica originale attraverso tastiere e pad elettronici, senza dimenticare le sue origini e l’influenza del folk popolare, che attraverso testi e ritmi travolgenti contribuiscono a raccontare l’anima del Sud Italia.

Attiva nel panorama musicale sin dal 2011, Serena Brancale ha raggiunto il successo con i recenti brani “Je so accussì”, “La Zia” e “U Baccalà”, quest’ultimo nella Top 10 italiana di Spotify per 7 settimane consecutive. A Caltanissetta porterà anche l’ultimo singolo “Stu Cafè”, uscito ad agosto e già ai vertici delle classifiche delle piattaforme digitali.

Come suggeriscono i titoli, la cantautrice utilizza spesso il dialetto pugliese, terra di provenienza, nonché quello napoletano, grazie all’importante influenza di Pino Daniele e alle collaborazioni con musicisti campani come Enzo Gragnianiello, Ghemon e Clementino. Grazie alla sua versatilità, ha collaborato anche con Mario Biondi, Il Volo e Willie Peyote.

Il 4 settembre alle ore 21:30 si esibirà in via Libertà, a Caltanissetta, tappa del “Baccalà on Tour 2024”. Lo spettacolo e il divertimento con l’appuntamento di domani del “Settembre è Nisseno”, però, comincerà molto prima.

L’evento denominato “Musica in Libertà” avrà inizio alle 18:30, con un aperitivo con Dj Set. Dino Sole e Massimo Cacciatore con le loro console, infatti, coinvolgeranno tutti i presenti con l’energia della propria musica prima dell’atteso concerto della compositrice pugliese.

«Dopo il successo di Radio Time 90, ci aspettiamo un’altra grande risposta da parte del pubblico nisseno e dei paesi limitrofi – ha dichiarato l’assessore con delega agli Eventi Toti Petrantoni.

Il concerto di Serena Brancale rappresenta uno dei punti di forza del calendario che abbiamo stilato e va incontro ai gusti di un pubblico giovane e sempre alla ricerca di innovazioni e originali spinte musicali, di cui l’artista attualmente è una delle migliori espressioni nel panorama nazionale».