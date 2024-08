Voleva rapinare collega, arrestato parcheggiatore abusivo del nisseno

A Catania un parcheggiatore abusivo di 31 anni di Gela (Caltanissetta) è stato arrestato dalla polizia dopo che avrebbe aggredito e minacciato di morte un ‘collega’ per impossessarsi del suo telefono cellulare e dei ricavi dell’attività abusiva. Deve rispondere di tentativo di rapina aggravata. E’ accaduto in piazza manganelli, nel centro storico di Catania. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione alla sala operativa di una lite tra due persone e di una seconda segnalazione da parte della vittima, che aveva detto che per sfuggire all’aggressore si era rifugiata all’interno di uno degli edifici presenti nella piazza. Giunti sul posto i poliziotti hanno identificato i due uomini. La vittima dell’aggressione, ha formalizzato una denuncia Il 31enne su disposizione del pm di turno è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza (ANSA).