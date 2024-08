Villalba, verso la conclusione gli eventi estivi 2024

VILLALBA, 24 AGOSTO 2024 – Si avvicinano alla conclusione gli eventi che hanno animato l’estate villalbese 2024. Un programma ricco di appuntamenti che per più di 20 giorni ha offerto ogni sorta di intrattenimento cercando di soddisfare un pubblico variegato. Dallo sport con il Torneo “Villalba Cup 2024” al teatro con le rappresentazioni dei due spettacoli “Rita una rosa tra le spine” e “L’altra Capuleti” e il cabaret dei “Badaboom”; dal gioco con i tornei di biliardo e di briscola alle serate danzanti per gli appassionati di ballo. Non sono mancati momenti di grande emozione come la suggestiva attesa del sorgere del sole nella magnifica cornice delle Serre “Alba sonora alla Roccia Amorosa”, la proiezione del film documentario di Giuliano Ricci “Non c’è più una majorette a Villalba” che vede protagonisti numerosi cittadini villalbesi, la presentazione dell’EP “Sto bene a casa” dell’artista Magma, la mostra fotografica “La Settimana Santa in Sicilia” di Salvatore Lumia. La musica è stata la grande protagonista di questa estate con momenti dedicati sia ai più giovani come il saggio estivo degli allievi dell’Associazione “Santa Cecilia”, l’evento “Fateme Cantà”, l’esibizione chitarristica di Salvatore Piazza e dei suoi allievi, e spettacoli rivolti ai più grandi. Numerose le band che si sono esibite sul palco della Piazza Vittorio Emanuele: gli “Alternativa”, i “Senza Tempo”, l’Associazione Culturale – Musicale “Santa Cecilia” con “Note sotto le stelle”, la Tribute at Pooh “Mediterranea”, i “Rosso Swing”, gli “Skatematti”. Grande spazio anche alla Disconight che ha visto la presenza di deejay di fama nazionale come Provenzano DJ e Mauro Miclini accanto a Marco Pintavalle e Filippo Fruscione. Come ogni anno si è svolta la serata dedicata alla Sagra del Pomodoro e alla Sagra della Lenticchia, arrivate rispettivamente alla 40° e alla 23° edizione, durante la quale è stato possibile degustare diverse specialità tipiche villalbesi. Nel giorno dedicato ai Solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giuseppe il Gruppo folkloristico “Herbessus” di Grotte ha sfilato per le vie del paese e si è esibito in Piazza prima della tradizionale maschiata delle 12:30. Culmine di tutta l’estate è stato sicuramente lo spettacolo musicale dei Los Locos che ha animato una Piazza gremita di persone facendole ballare al ritmo di tutti i loro maggiori successi. Domenica 25 agosto con i festeggiamenti in onore di San Calogero e l’esibizione dei “The Riva in Concert” si chiuderà il programma degli eventi estivi. Il commento del Sindaco Maria Paola Immordino: “Al termine di questa lunga estate villalbese vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro hanno collaborato per la piena riuscita del programma di eventi che ha animato il nostro paese creando un clima di festa che è durato ben 22 giorni. Nell’organizzare il calendario degli appuntamenti abbiamo cercato di soddisfare i gusti e le esigenze di ogni tipo di pubblico dando spazio a musica, sport, teatro, cultura sempre all’insegna del divertimento e della condivisione e facendo del nostro meglio per intrattenere i cittadini villalbesi e i numerosi emigrati che sono tornati per le festività. A loro in particolare rivolgo il mio saluto ed auguro buon rientro a casa. Doverosi sono i complimenti a tutti i protagonisti delle diverse serate che si sono susseguite, alle band musicali, agli artisti locali, all’Associazione “Santa Cecilia”, a tutti coloro che hanno contributo in ogni modo all’intrattenimento estivo. Realizzare un programma così vasto e variegato è stato possibile grazie al lavoro di una macchina organizzativa che con impegno e dedizione si è adoperata in maniera instancabile e sempre pronta a fronteggiare gli imprevisti. Grazie dunque alla mia squadra, ai miei assessori, ai ragazzi della Pro Loco la cui collaborazione è stata preziosa, alle Forze dell’Ordine, agli impiegati comunali, a Padre Marko Cosentino a cui rinnovo i miei complimenti per il successo del “Grest 2024”, e a tutti coloro che dietro le quinte hanno contribuito al successo di questa estate”.