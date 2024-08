Sicilia. Maltratta moglie e figli, arrestato 46enne

Picchiava e maltrattava la moglie e i tre figli minorenni, dopo l’intervento della polizia si è scagliato anche contro gli agenti intervenuti per soccorrere la donna e i bambini: così un 46enne tunisino è finito in arresto. L’episodio a Comiso, in provincia di Ragusa. L’uomo dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per maltrattamenti in famiglia. Tutto è nato dall’ennesima aggressione nei confronti della donna: il marito ha tentato di aggredirla con un ventilatore minacciandola di morte e spintonandola sul balcone. L’uomo si sarebbe fermato soltanto davanti alle lacrime di uno dei figli, presente alla scena. A questo punto la vittima ha denunciato il marito e gli agenti, giunti in casa, hanno dovuto fronteggiare l’uomo che ha iniziato a spintonarli. Il 46enne si trova ora nel carcere di Ragusa.