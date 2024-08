Serie D. La Sancataldese si rinforza ancora: presi Patricio Suarez e Giuseppe Montaperto

In attesa della prima uscita con l’allenamento congiunto di oggi pomeriggio con la Leonfortese, la Sancataldese nelle ultime ore ha messo a segno altri due colpi di mercato. Il primo è quello di Patricio Suarez, classe 2004 da Castelbuono. Cresciuto in Spagna del Santa Coloma de Gramanet in Catalogna, lo scorso anno è sbarcato in Italia mettendosi in mostra nel campionato di Eccellenza con la maglia del Castelbuono. Per lui subito la maglia da titolare e ben 3 reti realizzate. La società ha ringraziato, per la buona riuscita dell’operazione si ringrazia Calcio Media Agency.

Patricio Suarez (2004)

Inoltre la Sancataldese ha preso il trequartista palermitano classe 2000 Giuseppe Montaperto. Giocatore di grande personalità, duttile dal punto di vista tattico e con spiccate qualità offensive. Scuola Juventus ed Empoli, nelle precedenti stagioni in Lega Pro ha vestito le maglie di Teramo, Pianese, Cerignola, Cavese e Viterbese. La scorsa stagione in forza all’Acireale, Montaperto è già con il resto del gruppo a disposizione del mister e dei suoi nuovi compagni.