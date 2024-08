Palermo capitale del volontariato 2025, Albano: «Riconoscimento importante, la Sicilia dimostrerà il suo valore»

«Sono estremamente contenta che una città siciliana sia stata designata capitale del volontariato per l’anno 2025. Un plauso all’amministrazione comunale di Palermo, si tratta di un importante riconoscimento del lavoro fatto a sostegno delle persone in difficoltà». Lo dichiara l’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano, in merito alla designazione di Palermo capitale del volontariato 2025.

«La Sicilia, ancora una volta, – prosegue Albano – dimostrerà il suo valore e quanto di buono sta facendo nel campo del volontariato, un settore importante per tutta la comunità».