OpenAI lancia DALL·E 3 su ChatGPT Free

(Adnkronos) – OpenAI continua a espandere i confini della creatività accessibile, portando la potenza di DALL·E 3 agli utenti di ChatGPT Free. Gli utenti che utilizzano la versione gratuita di ChatGPT potranno utilizzare la potenza creativa di DALL·E 3 per generare fino a due immagini al giorno, semplicemente descrivendo ciò che desidera vedere. La nuova iniziativa è stata annunciata con un post apparso su X. Generare immagini con DALL·E 3 su ChatGPT Free è assolutamente intuitivo, gli utenti dovranno descrivere il tipo di immagine che intendono generare. DALL·E 3 tradurrà la descrizione, che può essere breve e semplice o dettagliata e lunga, in un'immagine unica e personalizzata.

Le versioni precedenti di DALL·E e i suoi strumenti erano disponibili solo per gli utenti a pagamento, OpenAi seppur con accesso limitato a due sole immagini consente a chiunque, indipendentemente dal proprio budget, di accedere a uno strumento avanzato di generazione creativa. (Immagine di copertina realizzata con DALL·E 3 con indicazioni per uno stile cartoon) —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)