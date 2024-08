Nissa, il 18 agosto allenamento congiunto con Aragona e Gemini juniores al “Russo” di Aragona (ore 10)

Triangolare domani mattina 18 agosto ad Aragona per la Nissa. La formazione del presidente Luca Giovannone giocherà con la squadra juniores del Gemini e con la formazione dell’Aragona militante nel campionato di Promozione.

Calcio d’inizio alle ore 10 al “Russo” di Aragona per un test amichevole che temporalmente, sarà il penultimo prima dell’esordio stagionale in Coppa Italia in programma il 25 agosto al “Tomaselli” contro l’Enna.

Per la squadra di Nicolò Terranova un test utile per valutare a che punto è la condizione psicofisica di un gruppo che, fin qui, ha lavorato tanto e bene in vista della nuova stagione che lo vedrà militare in Serie D.