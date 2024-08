Mussomeli, contradaioli di “Santa Duminica” e “Serra di Lazzaro” in festa. Pomeriggio messa all’aperto nelle contrade

MUSSOMELI –Oggi, alle 18,30, tradizionali appuntamenti pomeridiani domenicali in due diverse contrade, dove i numerosi contradaioli di “Girafi” e di “Serra di lazzaro – fiumicello”, annualmente si riuniscono per partecipare alle messe celebrate all’aperto. Quest’anno, sarà il missionario del Pime Paolo Salamone a presiedere la liturgia in onore di Santa Domenica (con una piccola statua custodita e venerata nella piccola cappelletta, appunto, in zona “santa Duminica” girafi) ed il parroco del Carmelo Rosario Castiglione, in onore del Cristo Redentore, la cui statua, da oltre un decennio è stata commissionata e sistemata, in aperta campagna, ben visibile lungo la strada provinciale Mussomeli- Villalba. Sono momenti di aggregazione a cui i contradaioli assicurano la loro presenza e partecipazione al rito religioso come anche una circostanza per scambiarsi gli auguri per le vacanze estive.