Manovra Ter, Michele Mancuso(FI): “Particolare attenzione al territorio nisseno, ma l’emergenza è la crisi idrica, si lavora per soluzioni”

“Ho voluto attenzionare in maniera particolare tutto il territorio. Sono già stati approvati emendamenti sia per Gela, sia per tutti i Comuni del Vallone e attuati interventi sui muri perimetrali del cimitero di Sutera, e interventi di pesa pubblica a Riesi e a Montedoro, utile per gli agricoltori. E in maniera particolare ho voluto attenzionare la città di Caltanissetta, che viene da anni di mancati interventi e abbiamo constatato che ci sono delle zone veramente degradate. Sono stati presentati due emendamenti per la riqualificazione urbana di Santa Flavia e di Santa Petronilla, per un contributo importante per l’acquisto di una terza ambulanza per la Croce Rossa e anche per la squadra di Rugby. ” A dichiararlo è l’on. Michele Mancuso(FI) a proposito della Manovra Ter approvata all’Ars nei giorni scorsi, una variazione di bilancio di 160 milioni di euro in favore delle risorse per la crisi idrica e per l’agricoltura, a sostegno dei Comuni in difficoltà e aiuti alle imprese, anche supportando e promuovendo interventi per lo sport e per il turismo.

“Oggi l’attenzione si deve assolutamente rivolgere a quella che è l’emergenza dell’acqua. In particolare riferimento alle città di Caltanissetta e di San Cataldo, che attingono dalla sola fonte dell’Ancipa. La soluzione arriva attraverso la ricerca di nuovi pozzi, che il sindaco Tesauro in maniera diligente ha già attivato. Ne sono stati trovati diversi e in queste ore sono già stati individuati dei pozzi dentro la città che facilmente possono essere ricondotti alla rete cittadina”.

L’on. Michele Mancuso dichiara anche che verrà attenzionato il tema dei ristori per quanto riguarda le attività commerciali e le piccole e medie imprese, per le quali possono essere attivate delle misure di compensazione nell’eventualità di perdite dovute alla crisi.

“È mio impegno coinvolgere il governo regionale e il presidente Schifani, sensibilissimo al tema – conclude l’on. Mancuso –. Nell’eventualità di bisogno sarà nostra cura attenzionare il tema dei ristori nella prossima finanziaria.”