Latina, a Gaeta ‘obbligo’ di baciarsi: cartelli stradali in viale degli Innamorati e a Fontania

(Adnkronos) – Un angolo romantico vista centro storico, davanti al mare e perché no, davanti a un tramonto di fuoco che spesso cattura l’attenzione dei passanti e fa battere i cuori degli innamorati nel Viale a loro dedicato. E allora perché non conferire ulteriore unicità a quel luogo e rendere ancora tutto più romantico suggellando il momento con un bel cartello che inviti a darsi un bacio davanti al testimone muto che altro non è che il nostro mare? Più che un invito si tratta di un vero e proprio 'obbligo' suggellato da tanto di cartellonistica blu con la figura due innamorati intenti a darsi un bacio e a celebrare così l'amore in una cornice unica e suggestiva e la scritta “Kiss Me please”. Insomma un cartello per obbligare i passanti a baciarsi: è l'iniziativa del sindaco e dell’amministrazione comunale di Gaeta che hanno fatto collocare due cartelli (che presto diventeranno 3), uno presso il viale degli Innamorati nel quartiere S. Erasmo e l’altro in via Fontania (belvedere), davanti a due vedute meravigliose. "Questi cartelli – spiega il sindaco Cristian Leccese – offriranno un'occasione in più per scattare una foto nella nostra unica passeggiata e magari condividerla con l'hashtag #baciamiagaeta. Una piccolissima ma significativa iniziativa che abbiamo ritenuto di dover mettere in atto. La stessa vuole essere un invito all’amore in tutte le forme e contro qualsiasi pregiudizio. Per noi il visitatore ma anche il cittadino devono rendersi protagonisti e parte integrante del magnifico paesaggio che abbiamo la fortuna di avere. Un bacio immortalato da un selfie che rappresenterà un ulteriore veicolo di promozione per il nostro territorio. Pertanto invitiamo gli innamorati a scambiarsi il gesto più semplice e romantico del mondo e condividere sui social tale bacio panoramico". "Un gesto questo così bello – prosegue il primo cittadino – al quale abbiamo voluto dedicare una speciale sosta sul nostro splendido Viale che non ha eguali, affacciato sul mare, ma anche a Fontania, per invitare i cittadini e i turisti a baciarsi in qualsiasi momento del giorno". “Un pannello che non è solo un invito – aggiunge la consigliera Michela Di Ciaccio – ma nel nostro piccolo vuole essere un manifesto di civiltà, di libertà, di inclusione, dove un gesto così semplice, così bello, spontaneo, naturale non conosce pregiudizio o discriminazione, perché in fondo baciarsi è solo un atto d’amore". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)