La Nissa omaggia il sindaco, l’assessore allo sport e il vice presidente del consiglio di maglia, gagliardetto e sciarpa

Dopo la presentazione della NISSA F.C. di ieri sera in corso Umberto I, stamani la società è stata ricevuta anche a “Palazzo del Carmine” dove è stata presentata alle istituzioni cittadine. Al termine della presentazione la società biancoscudata ha omaggiato il Sindaco Walter Tesauro, il vice Presidente del consiglio e l’Assessore allo sport con la nuova maglia “home” ufficiale, gagliardetto e sciarpa giallorossa.

Il tutto nel contesto di un evento nel corso del quale è emerso non solo l’impegno di dirigenti, squadra e staff societario al fine di farla da protagonisti nel prossimo campionato di serie D, ma anche un grande senso di appartenenza da parte delle stesse istituzioni cittadine che hanno avuto parole di elogio verso una realtà in continua e forte crescita come la Nissa del presidente Luca Giovannone.