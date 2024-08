Il 25 agosto in piazza Biscione a Petrosino c’è l’edizione 2024 della Sagra dell’Arancina

Domenica 25 agosto, dalle ore 20, in Piazza Biscione a Petrosino, c’è la seconda edizione della SAGRA dell’ARANCINA. L’organizzazione è curata da “Problemi Zero – Pastorella Event”, in collaborazione con i Trikke e Due Cabaret.

La gastronomia del panificio-biscottificio Vito Saladino (Pastorella, Marsala) e l’animazione sul palco di Enzo Amato Màs & Nicola Anastasi. Accompagneranno i tanti ospiti sul palco (e con tante sorprese) e suoneranno live per tutta la durata dell’evento, i giovanissimi della band “Blue Monkeys”.

Tra gli ospiti della lunga serata: la scuola di danza “Estrella Latina” di Irene Ingardia; “Anima Latina” dei Maestri Giuseppe & Brigitte; il Gruppo Folklorico “I Picciotti di Matarò” (Marsala); il tiktoker siciliano Giggetto “50 anni Fisichetto”. Sul palco anche il cabaret dei Trikke e Due.

Dunque, appuntamento a Petrosino per una serata piena di arancine di tutti i gusti (dieci tipi diversi), di divertimento e risate. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Petrosino. Ingresso libero.