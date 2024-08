Ecco l’aggiornamento di Caltaqua dei calendari distributivi dell’acqua a Villalba e Vallelunga

Caltaqua ha reso noto l’aggiornamento dei calendari distributivi dei comuni di Villalba e Vallelunga

Villalba

16/08 zona C

17/08 accumulo

18/08 zona B

19/08 accumulo

20/08 zona A

21/08 accumulo

22/08 zona C

23/08 accumulo

Vallelunga

16/08 zona C

17/08 accumulo

18/08 zona B

19/08 accumulo

20/08 zona A

21/08 accumulo

22/08 zona C

23/08 accumulo

L’allungamento delle turnazioni è dovuto al fatto che Siciliacque non è ancora riuscita a ripristinare la funzionalità della condotta di adduzione sino alla vasca di accumulo che rifornisce i due Comuni, pertanto, il quantitativo in arrivo ai serbatoi comunali è notevolmente diminuito.

Per lo stesso guasto, invece, al Comune di Marianopoli non arriva acqua al serbatoio comunale, pertanto, non è possibile potere pianificare le future distribuzioni. Per tale motivo la Società, di concerto con il Sindaco, ha attivato un punto fisso con autobotte. Sarà nostra cura fornire gli aggiornamenti non appena riprenderà la fornitura da parte di Siciliacque al serbatoio comunale.