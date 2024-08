Caltaqua. Ripresa la distribuzione nei Comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco e Santa Caterina: ecco il calendario

Caltaqua comunica la ripresa della distribuzione nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Santa Caterina.

Caltanissetta

09/08/2024 Firrio, santo spirito

10/08/2024 padre scuderi; zona angeli- santa barbara – centro storico basso

11/08/2024 via paladini, san giovanni bosco; zona cinnirella, centro balate

12/08/2024 poggio sant’elia, via due fontane, Trabonella; asi stazzone – gibil gabib – centro storico alto

13/08/2024 via L. Monaco

14/08/2024 sanatorio; zona angeli- santa barbara – centro storico basso

15/08/2024 Firrio, santo spirito; zona cinnirella, centro balate

16/08/2024 padre scuderi; asi stazzone – gibil gabib – centro storico alto

17/08/2024 via paladini, san giovanni bosco

18/08/2024 poggio sant’elia, via due fontane, Trabonella; zona angeli- santa barbara – centro storico basso

19/08/2024 via L. Monaco; zona cinnirella, centro balate

Santa Caterina

09/08/2024 Settori 4 – 6

10/08/2024 accumulo

11/08/2024 Settori 1-2-3-5

12/08/2024 accumulo

13/08/2024 accumulo

14/08/2024 Settori 4 – 6

15/08/2024 accumulo

16/08/2024 Settori 1-2-3-5

17/08/2024 accumulo

18/08/2024 accumulo

19/08/2024 Settori 4 – 6

San Cataldo



09/08/2024 zona 1 – 7

10/08/2024 zona 4-5

11/08/2024 zona 3

12/08/2024 accumulo

13/08/2024 zona 2

14/08/2024 accumulo

15/08/2024 zona 1 – 7

16/08/2024 zona 4-5

17/08/2024 zona 3

18/08/2024 accumulo

19/08/2024 zona 2

Serradifalco

09/08/2024 accumulo

10/08/2024 zona Alta

11/08/2024 accumulo

12/08/2024 zona bassa 1

13/08/2024 accumulo

14/08/2024 zona bassa 2

15/08/2024 accumulo

16/08/2024 zona Alta

17/08/2024 accumulo

18/08/2024 zona bassa 1

19/08/2024 accumulo