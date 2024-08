Caltanissetta piange la scomparsa di Nicola Boccadutri storico “compagno” e uomo della Sinistra nissena

Caltanissetta piange la scomparsa di un autentico simbolo della Sinistra Nissena. E’ infatti morto Nicola Boccadutri. Compagno per antonomasia, Nicola Boccadutri, figlio di Luzio Boccadutri, storico comandante del Partito Comunista nisseno sotto il regime fascista, giovanissimo ha abbracciato la causa del padre diventando uomo di Sinistra. Dirigente politico e sindacale con Rifondazione Comunista, con i DS (Democratici di Sinistra) e nel PD, Boccadutri è stato anche presidente dell’Auser e dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia).

Sempre impegnato nella lotta per i diritti e per la democrazia, nel corso della sua infaticabile carriera politica ha avuto modo anche di dedicarsi al recupero della memoria storica dell’antifascismo nisseno. Amato e stimato da tutti per la sua incessante opera politica e nel sociale, lascia un gran vuoto in quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato. Con lui se ne va, come ha sottolineato in un post il prof. Leandro Janni, “un indomito militante, lucido dirigente di una Sinistra che non esiste più”.