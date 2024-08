Caltanissetta. Emergenza idrica. La segnalazione: “Nelle case popolari di via Rizzo l’acqua non arriva”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo segnalazione di una nostra lettrice sulla questione legata alla distribuzione idrica e sui disagi che gli utenti di alcune zone stanno patendo rispetto ad altri.

“Ho bisogno di aiuto. In via Rizzo l’acqua è arrivata giorno 19 (sempre poca), poi è saltato il turno del 23 e oggi non è arrivata. Arriva ai palazzi limitrofi e da noi, povere case popolari, no.

Caltaqua fa segnalazione al tecnico. Come si fa a dire al tecnico che dato che non arriva la mattina perché gli “altri” hanno motorini potenti, che almeno ce la diano di pomeriggio con la giusta potenza? Caltaqua poco fa mi ha detto di chiedere l’autobotte, quindi già è deciso che da noi l’acqua non deve arrivare? Giorno 23 abbiamo pure tentato di chiedere l’autobotte ma non rispondeva nessuno. Chi ci può aiutare? Dobbiamo chiedere il miracolo a Dio direttamente?”