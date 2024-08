Caltanissetta. Appello della Direzione provinciale Inps: “Attenzione alle truffe online che sfruttano nome e logo dell’Istituto nazionale di Previdenza sociale”

CALTANISSETTA. Attenzione alle truffe on line che sfruttano il nome e il logo dell’INPS. E’ l’Inps di Caltanissetta, direzione generale, a comunicarlo: “Le comunicazioni agli utenti avvengono esclusivamente tramite i profili ufficiali. Le informazioni sulla posizione contributiva sono consultabili in ogni momento accedendo direttamente al portale e, l’INPS, non invia mai comunicazioni con richieste di dati sensibili tramite email”.

Una precisazione importante, quella che arriva da parte della direzione provinciale dell’Inps: “Molto spesso – è stato spiegato – le truffe fanno leva sul senso di urgenza; è fondamentale non agire di impulso, bensì accertarsi sempre della veridicità delle informazioni pervenute attraverso email o SMS”.