Serie D. La Nissa lavora al potenziamento della batteria juniores: dal Varese ecco il portiere Enzo Cassano (2004)

La Nissa in questa fase del calciomercato estivo sta puntando a rafforzare la batteria degli juniores. In tal senso, dopo l’arrivo del difensore Andrea Aluisi classe 2006, ecco un altro giovane talento che il ds Russello ha portato alla corte di mister Terranova.

Si tratta del portiere Enzo Cassano, classe 2004. Milanese, cresciuto nel settore giovanile della Pro Patria, nell’ultima stagione ha difeso i pali del Città di Varese (Serie D) collezionando 18 presenze.

“Per me è una grande emozione fare parte di una squadra blasonata come la Nissa – ha detto il giovane neo portiere biancoscudato – essere in questo team e poter prendere parte ad una esperienza così entusiasmante. Voglio dare tutto me stesso per questa maglia e farmi trovare sempre pronto”.