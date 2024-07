Mussomeli, Vespri solenni Madonna del Carmelo e nuovo incarico per Don Salvatore Falzone. I ringraziamenti dei parrocchiani

MUSSOMELI – Vespri solenni della Madonna del Carmelo presieduti dal parroco don Salvatore Falzone, con la partecipazione della omonima Confraternita, che durante la liturgia ha rinnovato l’atto di affidamento. Per il parroco Falzone è stato l’ultimo giorno del suo servizio in parrocchia, in quanto nominato dal vescovo mons. Mario Russotto vice direttore della biblioteca diocesana del seminario di Caltanissetta. Una liturgia partecipata, al termine della quale, a nome della parrocchia e delle realtà annesse, sono stati esternati i ringraziamenti al parroco per il servizio svolto in parrocchia e per “l’amorevole lavoro riservato ai registri, libri ed archivi che necessitavano di attenzione”. “Un grazie particolare – ha sottolineato una catechista – va per il suo ”sì” e la fiducia data a noi, per la realizzazione del desiderio di riattivare il corso del catechismo, sospeso per lunghi dodici anni, nonostante molte difficoltà, poiché molti nostri bambini sono stati inseriti in altre parrocchie. Tutto ciò è stato possibile, con la felicità dei bambini del quartiere, entusiasti di essere stati accolti con amore e dedizione da lei e dei catechisti. Un grazie per la formazione di una nuova realtà, quella del gruppo “carmelitani”, che lei con pazienza ed entusiasmo nei nostri incontri mensili ci ha arricchito con le sue ricerche di argomenti e notizie sempre più dettagliate e veritiere. Grazie ancora per la collaborazione con i membri della confraternita partecipando ed approvando tutti i programmi tradizionali ed accettando le nuove proposte. Le auguriamo di cuore che il servizio che andrà a svolgere, a lei affidato, sia per Lei motivo di crescita ed arricchimento spirituale e culturale che sia un percorso ed un avvenire splendido ed eccellente”. Il nuovo parroco Padre Rosario Castiglione