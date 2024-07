Motori. Successo di adesioni al 2° Autoslalom di Librizzi

Il 2° Autoslalom città di Librizzi, si preannunciava come un’evento unico nel suo genere, ma ha superato le aspettative sia per il gran numero di adesioni pervenute, considerando la breve vita della gara nebroidea sia per la sorpresa dei nomi di alcune star delle 4 ruote che hanno voluto essere presenti alla manifestazione.

Stupisce la quota raggiunta di 88 protagonisti al via, molti dei quali specialisti fra i birilli della specialità come l’esperto trapanese Nicolò Incammisa recente vincitore a Casteltermini con la sua Radical Sr4 1600 più tutto il podio dello Slalom di Salice con il messinese Santi Leo che con la 1400 della Sportcar inglese a sopravanzato il torrese Giovanni Greco e il romettese Roberto De Mariano su Gloria. Sorprende anche di leggere nel cospicuo elenco anche i nomi dei due alfieri della CST Sport Marco Pollara e Alessandro Casella che dopo le appassionanti sfide rallistiche hanno accettato di confrontarsi alla guida dei performanti Kart Cross del gruppo VST.

Il meraviglioso scenario dei monti Nebrodi quindi si appresta a vivere un fine settimana davvero spettacolare e divertente arricchito dalla intuizione da parte degli organizzatori di questa e di altre tre gare di istituire il cosiddetto “Poker dei Nebrodi”. Un Challenge che prevede dei bei premi finali, a cui non occorre iscriversi, i protagonisti di fatto prenderanno dei punti nelle varie categorie in tutte le gare a cui prenderanno parte, dando luogo alle relative graduatorie. Del mini campionato faranno parte, dopo il 2° Slalom di Librizzi, anche l’11 Slalom di San Piero Patti in programma, il 3° Autoslalom Città di Ucria e il 3° Autoslalom di Castell’Umberto, dove si svolgerà la premiazione finale.