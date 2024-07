Colpaccio di mercato per la Nissa: preso l’attaccante maliano Boubacar Samake

Colpaccio di mercato in attacco per la Nissa. La società del presidente Luca Giovannone ha chiuso l’accordo, tramite il ds Ernesto Russello, con l’attaccante Boubacar Samake, classe ’99, lo scorso anno al Trapani, squadra con la quale ha vinto il campionato di serie D. L’attaccante maliano è quello che si dice un top player assoluto, un giocatore in grado di spostare gli equilibri di un campionato con i suoi gol, la sua personalità e il suo talento.

Il giocatore può ricoprire sia il ruolo di punta centrale che quello di attaccante esterno a sinistra. Un ragazzo che, proprio per la sua duttilità, è sempre stato in cima ai desideri della società in generale e del tecnico Terranova in particolare. Il giocatore ha firmato davanti al presidente Luca Giovannone e al ds Ernesto Russello.

Boubacar proviene dal Trapani, compagine nella quale è stato uno degli splendidi protagonisti della cavalcata trionfale conclusasi con la promozione della squadra granata in Serie C. Prima del Trapani, ha vestito anche le maglie di Vibonese, Arezzo, Licata, Roccella, Ariano Irpino e Cervinara.

“Questo è un altro colpo importante – ha detto il presidente biancoscudato Luca Giovannone- che la nostra società mette a segno ma assicuro che verranno altri giocatori top nei prossimi giorni. Come ho ribadito più volte, vogliamo allestire una squadra di vertice in grado di giocarsela con tutte per la promozione in Serie C”.

“Sono onorato di indossare la maglia biancoscudata -ha sottolineato Boubacar Samake dopo la firma del contratto- e ringrazio il presidente Giovannone, il direttore Russello e mister Terranova che hanno creduto in me. Caltanissetta e’ una piazza importante che vuole raggiungere il professionismo. Ho grande entusiasmo e voglio dare tutto me stesso per ripagare la fiducia di questa prestigiosa società”.