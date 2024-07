Caltanissetta. Siccità, domani 20 luglio sit-in del PD Sicilia in azienda agricola

L’emergenza siccità che attanaglia la Sicilia sta procurando disagi a tutte le categorie; dai cittadini, alle imprese, dall’agricoltura alla zootecnia e al turismo. Il PD Sicilia, nell’ambito dell’Estate militante e facendo seguito a quanto espresso nell’ultima Direzione regionale, ha organizzato un sit-in per domani (sabato 20 luglio) alle 11:30 presso l’Azienda Agricola Biologica Luca Cammarata, in contrada Chiapparia a Caltanissetta. Presenti, oltre al segretario provinciale della federazione di Caltanissetta, Renzo Bufalino, il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo e il deputato nazionale Dem, Peppe Provenzano. “Abbiamo scelto l’azienda agricola – afferma Bufalino – per testimoniare vicinanza anche agli imprenditori zootecnici, vittime, insieme ai cittadini, di questa grave emergenza nei confronti della quale il governo Schifani ha delle evidenti ed enormi responsabilità”.