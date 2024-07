Caltanissetta, emozioni e successo con Officine Danza: in scena “Il meraviglioso Mago di Oz” che racconta l’importanza dell’amicizia

Anche quest’anno Officine Danza non delude le aspettative del pubblico e mette in scena uno saggio spettacolo che conquista tutti e raccoglie applausi entusiasti.

Le direttrici artistiche Perla Barrile e Lorella Riso, con il valido supporto del maestro Giuseppe, rivisitando il celebre romanzo di Frank Baum, hanno portato in scena “Il meraviglioso mago di Oz” coinvolgendo, in quasi due ore, tutto il corpo di ballo della scuola.

Streghe buone e streghe cattive, uomini di latta, spaventapasseri, leoni, bambine, campi di fiori, personaggi fantastici e tanto altro si è fuso creando, in tutto il teatro nisseno, un’entusiasmante magia.

Gli spettatori hanno potuto vivere, insieme a Doroty, il viaggio nel mondo di Oz lasciandosi travolgere dall’eleganza e dall’energia di tutte le ballerine.





Danza classica, moderna e contemporanea si sono fuse insieme e senza interruzioni di scena, una caratteristica che contraddistingue lo stile artistico di Lorella Riso e Perla Barrile che non lascia spazio a sentimenti di “noia” o “distrazione” a vantaggio di “gioia” e “allegria”.

“Nella mia esperienza professionale ho condotto tanti spettacoli di danza – ha commentato al termine dello spettacolo il presentatore Ernesto Trapanese -. Raramente, però, mi sono trovato a vivere dietro le quinte un clima così sereno e allegro. Si respira aria di famiglia”.

La prima regola che si insegna alle allieve di Officine Danza è “Divertirsi ballando” perché solo con questo approccio si potrà offrire un buon prodotto al pubblico e vivere delle esperienze formative che rimarranno indelebili nei ricordi personali. Complicità e crescita personale sono i due valori aggiunti che ciascuna allieva, secondo le proprie potenzialità, raggiunge durante l’arco dell’anno accademico.

“È stato un anno impegnativo sotto diversi aspetti. Con questo 11° saggio spettacolo, portando sul palco <<Il Mago di Oz>> abbiamo voluto lanciare un messaggio alle nostre allieve – hanno commentato le due maestre al termine dello spettacolo ringraziando tutte le ballerine e le loro famiglie -. Vogliamo che comprendano che importante la meta che bisogna raggiungere ma lo è ancor di più avere al fianco dei compagni di viaggio pronti a supportarci in ogni difficoltà. Noi abbiamo vissuto in prima persona questa esperienza incontrandoci prima come compagne di corso, poi diventando amiche e, adesso, colleghe e maestre di questa meravigliosa realtà”. E vedere la “famiglia di Officine Danza” crescere, anno dopo anno, nel numero delle allieve e nel talento acquisito dimostra l’efficacia di questa direttrice.

Guardando le coreografie che, una dopo l’altra, scorrevano sul palcoscenico del teatro si poteva facilmente comprendere quanto fosse concreto il messaggio trasmesso: credere in sé stessi, valorizzare le proprie abilità e supportarsi tra loro. I Corso, II Corso, III Corso, IV Corso, Intermedio, Avanzato. La “distinzione” in gruppi sul palco si percepiva soltanto per la scelta dei costumi ma alla fine tutte le ballerine condividevano le luci dei riflettori ed erano protagoniste indiscusse: dalle più piccole con poco più di tre anni alle più grandi ormai maggiorenni. Gli “assoli” delle protagoniste – così come si potrebbero definire nel gergo tipico artistico – venivano arricchiti dalla presenza di un corpo di ballo composto dalle altre allieve di differente livello senza che questo facesse perdere smalto alla performance finale. E a conclusione gli applausi scroscianti arrivavano per tutte.

La danza è lo specchio della vita reale: si fatica, si accettano sacrifici, rinunce, si raccolgono soddisfazioni, si creano legami, si affronta la timidezza, si impara a rialzarsi dopo una caduta ed essere fieri dei propri risultati. Una palestra che prepara alla vita e che forma l’individuo invitandolo ad affrontare, con il sorriso, tutto ciò che c’è oltre il sipario.

Hanno partecipato al Saggio Spettacolo:

I maestri coreografi: Perla Barrile, Lorella Riso, Giuseppe Sollami e Clarissa Conte (insegnante ospite hiphop)

Le ballerine:

I CORSO: Avanzato Emma, Fiorino Sofia, Mammano Anna, Mammano Giorgia, Maniscalco Giorgia, Martorana Ludovica, Ricottone Carla, Rito Nicole

II CORSO: Blandini Sara, Carapezza Sharyl, Falci lsabel, Infantino Ariel, Sanfilippo Marta, Stuppia Aurora, Shliakhtytska Angelina

III CORSO: Andolina Carol, Andolina Emily, Bellini Nicole, Castiglione Nayely, Concas Sofia, Crisafi Aurora, Curatolo Elena, Dibuono Chiara, Falci Aurora, Lo celso Giada, Lombardo Maria Francesca, Meli Aurora, Miraglia Francesca, Montella Ludovica, Nocera Sophia, Pullerone Aurora, Salerno Ginevra, Salvaggio Francesca, Simone Ginevra, Timinieri Asia, Tumminelli Clara, Urrico Pia

IV CORSO: Anzaldi Asia, Battaglia Martina, Coppolino Giulia, Guagenti Beatrice, Guagenti Benedetta, Seddio Silvia

Intermedio: Bennardo Claudia, Cardella Sofia, Castiglione Flora, D’aleo Kimberly, Mosca Noemi, Petrantoni Ilaria

Avanzato: Curatolo Valeria, Dagonese Alessia, Di bella Carla, Lunetta Kristal, Melfa Sofia, Orefice Jessica, Petrantoni Maria, Sammartino Paola, Sortino Gala, Villa Sofia

Presentatore: Ernesto Trapanese

Service Audio Luci: MT-Vision Marco Tumminelli

Video Grafiche: Marco Cammarata

Foto e video: Foto Mastrosimone

Grafica: Marco Cammarata