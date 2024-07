Caltanissetta. Al Teatro Rosso di San Secondo da applausi il 41° Saggio-spettacolo Scuola di danza “Tersicore” di Olga Giliberto

CALTANISSETTA. È andato in scena, nella straordinaria cornice del Teatro “Rosso di San Secondo”, il Saggio Spettacolo della Scuola di danza “Tersicore” diretta da Olga Giliberto ormai giunta al suo quarantunesimo anno di attività professionale a Caltanissetta, città nella quale, nel 1972, ha iniziato i suoi studi poi proseguiti nelle più importanti città italiane e, anche, all’estero.

Un traguardo importante che fa della Scuola Tersicore un punto di riferimento per la danza nissena essendo stata, nel corso dei decenni, fucina di talenti che, facendo i primi passi sotto la direzione di Olga Giliberto, hanno, poi, proseguito la loro carriera nei più prestigiosi Enti Lirici del mondo spiccando per preparazione e dedizione. Dopo un anno di intenso lavoro, grazie all’impegno e alla perseveranza di ogni allievo, è stato possibile realizzare uno spettacolo in tre tempi che ha riscosso il plauso del pubblico composto, non unicamente da genitori e parenti, ma da quanti, sensibili alle discipline artistiche, non perdono questo annuale appuntamento.

Il secondo tempo è stato, integralmente, dedicato alla messa in scena della “Bottega Fantastica”. Il balletto, la cui prima mondiale ebbe luogo a Londra nel 1919, racconta di un negoziante di giocattoli che realizza straordinarie bambole capaci di esibirsi in diverse danze. Tale prodigio attira i passanti che decidono di entrare nel negozio, venendo travolti dall’atmosfera surreale. È una vicenda emblematica in grado di ricordare di cosa sia capace la danza: scaldare i cuori di chi la pratica e respingere l’apatia collettiva oggi, tragicamente, molto diffusa.

Apprezzata dal pubblico la partecipazione dei danzatori della Compagnia nazionale di Danze Storiche (diretta da Nino Graziano Luca e guidata dalla maestra di danze storiche Laura Mancuso) che, con straordinari abiti d’epoca, hanno impersonato gli avventori della bottega fantastica. Il terzo tempo, interamente dedicato alla danza contemporanea, è stato intitolato “Legami” dal coreografo Fabio Basile che ne ha curato la realizzazione. Tramite la danza si è ricordata l’importanza di instaurare legami, non virtuali, ma reali soprattutto dopo l’esperienza della pandemia.

Diverse le alunne distintesi durante l’anno accademico nel corso di competizioni regionali e nazionali e destinatarie di borse di studio in Italia e all’estero. Grande la soddisfazione di Olga Giliberto che, a conclusione dello spettacolo, ringraziando i suoi allievi e i genitori per la fiducia accordatale, ha dato loro, e a quanti vorranno intraprendere lo studio della danza, appuntamento a settembre quando riprenderanno i corsi.