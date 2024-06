Serie D. Alessio Sferrazza confermato al “timone” del settore giovanile della Nissa

Alessio Sferrazza è stato riconfermato al “timone” del settore giovanile della Nissa. Nel corso dell’ultima stagione, l’ex tecnico della Nissa ha curato come meglio non avrebbe potuto il settore giovanile della Nissa, per cui la società ha deciso di riconfermarlo nel corso di un incontro portando sul tavolo della trattativa, anche gli apprezzamenti di tutta la società, del direttore sportivo Ernesto Russello e del tecnico della prima squadra Nicolò Terranova.

Alessio Sferrazza si metterà subito al lavoro e avrà tanto da fare perché, come è risaputo, la Serie D dà grande importanza alla valorizzazione dei giovani tant’è che in ogni partita ne bisognerà mandare almeno tre in campo. E allora ci sarà da puntare molto sui nostri ragazzi valorizzando il prodotto locale, aiutando i talenti a crescere se vogliono aspirare nel tempo a qualcosa di importante.

“Abbiamo deciso di confermare Alessio alla guida del settore giovanile -ha detto il presidente Luca Giovannone – perché crediamo molto in lui. Possiede qualità in grado di rendere importante e prestigioso questo importante settore. La società punta molto sui giovani e siamo sicuri che Alessio continuerà a fare un ottimo lavoro”. “Felice di proseguire -ha affermato Sferrazza – questa esperienza professionale nella Nissa. Continuerò a metterci entusiasmo, consapevole che l’impegno e’ di quelli importanti. Ringrazio il presidente per la fiducia, darò il massimo”.