Schifani, intervento a Villa Sofia dimostra sanità d’eccellenza

“Esprimo i miei più sinceri e calorosi complimenti a tutta l’equipe medica dell’ospedale Villa Sofia per l’eccezionale intervento che ha salvato la vita a una ragazza di 16 anni. Un’operazione complessa, condotta con straordinaria competenza e dedizione, che è una chiara dimostrazione dell’eccellenza sanitaria presente nella nostra regione”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando l’intervento chirurgico eseguito dai sanitari dell’ospedale Villa Sofia di PALERMO, che ha permesso di salvare la vita a una ragazza rimasta coinvolta in un incidente stradale. “Nonostante le difficoltà e le continue sfide che il nostro sistema sanitario è costretto ad affrontare – prosegue Schifani – oggi possiamo affermare con orgoglio che in Sicilia non c’è solo malasanità, ma anche esempi luminosi di professionalità e successo medico. Il Trauma Center di Villa Sofia rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra sanità pubblica, e i suoi medici e specialisti sono un vanto per tutta la comunità siciliana”. “Continueremo a lavorare – conclude il presidente – affinché queste eccellenze possano essere sempre più valorizzate e sostenute, per garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario di altissimo livello. Grazie di cuore a tutto il personale medico e sanitario che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibili storie di speranza e guarigione”.