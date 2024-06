Rassegna stampa. La mappa del Consiglio potrà essere definita solo dopo il ballottaggio

Doppia ipotesi secondo chi viene eletto. La suddivisione dei 24 seggi dipende dal successo dell’avv. Tesauro o dell’avv. Petitto

E’incerta la futura definizione del nuovo Consiglio comunale di Caltanissetta che prevede la presenza di 24 consiglieri, ma che avrà una diversa composizione in base a chi tra i due aspiranti sindaci arrivati al ballottaggio- gli avvocati penalisti Walter Tesauro ed Annalisa Petitto – sarà eletto. Entrambi sono stati sostenuti al primo turno da sette liste (il primo in rappresentanza dei partiti di Centrodestra e la seconda alla guida di alcune liste civiche) e al ballottaggio previsto domenica 23 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15, contano di vincere questa impegnativa competizione elettorale.

Vediamo adesso a quale delle undici liste che hanno superato la soglia del 5% dei voti verranno assegnati i 24 seggi a Palazzo del Carmine.

SE VINCE WALTER TESAURO

"Cl.TUTTA.LA.VITA"5,44% un seggio: Felice Dierna con 269 voti, segue Gloriana Sanicola 240; "ORGOGLIO NISSENO"5,79% un seggio: Luigi Bellavia 236 voti, segue Salvatore Alù 199; "CALTANISSETTA FUTURA E DEMOCRATICA"7,42% un seggio: Armando Turturici 456, segue Carlo Vagginelli 351; "INSIEME": 5,53 %, un seggio: Calogero Palermo 241, segue Leyla Montagnino 205; "FARE CENTRO CON LICATA"5,19% un seggio: Vincenzo Cancelleri 233 voti, segue Totò Licata 219; "NOI MODERATI"6,52%tre seggi: Vincenzo Piscopo 497, Salvatore Mazza 440 e Oriana Mannella 199, segue Ermanno Pasqualino; "FRATELLI D'ITALIA"7,62% quattro seggi: Gianluca Bruzzaniti 748 voti, Toti Petrantoni 253 voti, Alessandra Longo 240 e Michele Cristian Genovese 160 voti, segue Vincenzo Lo Muto 152; "FORZA ITALIA" 11,07% 5 seggi: Marcello Fabio Mirisola 971 voti, Gianluca Miccichè 498, Calogero Adornetto 497, Fabrizio Di Dio 373 e Giovanna Maria Lo Maglio 254, segue Giusy Mosca 212; "AZZURRI PER CALTANISSETTA"6,55% tre seggi: Giovanna Mulè 686, Guido Carciopolo Del Popolo 537 e Angelo Scalia 236, segue Andrea Di Carlo; "MOVIMENTO 5 STELLE"6,54% un seggio: Federica Scalia 263, segue Giovanni Magrì 238, GAMBINO SINDACO 7,73% due seggi : Roberto Gambino 319, Grazia Giammusso 230, segue Cettina Andaloro. Un seggio andrebbe poi assegnato ad Annalisa Petitto, perché è arrivata al ballottaggio.

SE VINCE ANNALISA PETITTO

“CL.TUTTA.LAVITA”: 5,79% 3 seggi: Felice Dierna 269 voti, Gloriana Sanicola 240, Fabio Ruvolo 195, segue Alberto Munda 179 voti; “ORGOGLIO NISSENO”, 5,79% tre seggi: Luigi Bellavia 236, Salvatore Alù 199, Vincenzo Pennica 189; segue Michele Talluto 182; “CAL TANISSETTAFUTURA EDEMOCRATICA” 7,42%, quattro seggi: Armando Turturici 456 voti, Carlo Vagginelli 351, Giancarlo La Rocca 265, Ivo Cigna 262; segue Chiara Fruscione 192; INSIEME 5,53% tre seggi: Calogero Palermo 241, Leyla Montagnino 205 voti, Linda Petrantoni 190; segue Maurizio Cioffi 163; lista “FARE CENTRO CON LICATA” 5.19% due seggi: Vincenzo Cancelleri 233, Salvatore Licata 219, segue Irene Palermo 189; “NOI MODERATI”6,52% un seggio: Vincenzo Piscopo 497 voti; segue Salvatore Mazza 440; “FRATELLI D’ITALIA”7,62%, un seggio; Gianluca Bruzzaniti 748; segue Toti Petrantoni 253; FORZA ITALIA 11,07% due seggi: Marcello Mirisola 971 voti, Gianluca Miccichè 498; segue Calogero Adornetto 497 voti; “AZZURRI PER CALTANISSETTA” 6,55% un seggio: Giovanna Mulè 686 voti, seguono Guido Carciopolo Del Popolo 537 voti; “MOVIMEN TO 5 STELLE”6,54% un seggio: Federica Scalia 263 voti, segue Giovanni Magrì 238; “GAMBINO SINDACO” 7,73% due seggi, Roberto Gambino 319 e Grazia Giammusso 230; segue Cettina Andaloro 196. Un altro seggio verrebbe attribuito al candidato sindaco arrivato al ballottaggio, che è Tesauro.

Se dai controlli effettuati dalla Commissione elettorale provinciale non ci saranno novità sostanziali le seguenti otto liste verranno escluse dalla attribuzione dei seggi del Consiglio comunale, e cioè Nuova Italia, Lista Candura- Riprendiamo il Cammino, Lega Salvni – Unione di Centro, Democrazia Cristiana, Avanti- Sindaco Gambino, De Luca- Libertà, Forza del Popolo, OraPetitto Sindaco. Intanto il Movi organizza un confronto tra i due candidati a sindaco presso la Casa delle Culture e del Volontariato. Si svolgerà mercoledì dalle ore 21 e sarà trasmesso on line, con la possibilità per il pubblico di interagire. Conduce la giornalista Maria Teresa Corso.