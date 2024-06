Per Florencia Ferraro è promozione in serie A2 con la Pallavolo Castelfranco: ennesima prodezza della talentuosa alzatrice nissena

La Pallavolo Castelfranco è in serie A2 e con essa anche la talentuosa alzatrice nissena Florencia Ferraro che, dunque, approda per la prima volta in A2. E’ stata la naturale conclusione di una stagione che era già passata dalla vittoria della regular season e dal successo in Coppa Italia.

Successo in tre set ma non così semplice come può sembrare dai parziali. Nel primo set, vinto 25-21 con un rush finale, si infortuna Sofia Ranieri in attacco, al suo posto Tesanovic. Il secondo set vede un parziale a favore di 17-11 per le siciliane, ma le ragazze targate FGL-ZUMA rimontano fino al 25-20 finale. Sulla scorta del secondo set vinto arriva, con una battaglia punto a punto, anche il successo nel terzo set. E può scoppiare la festa promozione.

Per Florencia Ferraro una grandissima gioia, una tra le più grandi della sua pur importante carriera. L’alzatrice nissena, subito dopo la conclusione del match decisivo, s’è lasciata andare ad un urlo liberatorio. La pallavolista nissena ha dato un grandissimo contributo alla promozione della Pallavolo Castelfranco in A2. Il suo carattere, la sua personalità e soprattutto il suo saper stare in campo hanno rappresentato valori aggiunti importanti per la giovane alzatrice nissena.

Tutto questo per la gioia del padre Massimo e della madre, l’ex pallavolista e tecnico Susana Gorostiague, che hanno sempre seguito con grande passione e partecipazione la carriera della figlia che s’è potuta ora fregiare della lettera A che nella pallavolo, come in tanti altri sport, significa eccellenza assoluta per un talento come Florencia che sta regalando tante belle soddisfazioni ai suoi sostenitori.