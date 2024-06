Pallavolo femminile B2. La Traina gioca la finale di ritorno a Terracina per la promozione in B1

Con un finale di stagione non consigliato ai deboli di cuore Futura Volley 92 e TRAINA SRL sabato con inizio alle 17:00 a Terracina daranno vita all’ultima gara della stagione: quella da dentro o fuori!In un incontro senza appello la formazione nissena della presidente Oriana Mannella partirà con il vantaggio della vittoria per 3 a 1 conquistata sabato scorso al PalaCannizzaro ma avendo bene in mente che in gare di finale non bisogna mai adagiarsi sugli allori.Con questa consapevolezza la formazione allenata da Fabrizio Montagnino e Mauro Di Grande affronta la trasferta nella famosa cittadina balneare del litorale laziale dove si è recata in ritiro per preparare nel migliore dei modi l’ultimo scoglio stagionale.

Una vittoria con qualsiasi punteggio o una sconfitta al tie-break sono i risultati che permetterebbero a Noemi Spena e compagne di coronare il proprio sogno, mentre una vittoria in tre o quattro set darebbe la possibilità ad Arianna Barboni e compagne di giocarsi la promozione con il golden-set (con le stesse regole del tie-break).

A Caltanissetta, con una cittadina in pieno clima elettorale per le elezioni amministrative dove è impegnata alla ricerca della riconferma come Consigliere Comunale anche Oriana Mannella, si stanno vivendo con molta partecipazione le vicende della TRAINA SRL che ha ritrovato grinta, entusiasmo e coesione dopo la doppia sconfitta nel primo play off contro Torre Annunziata e grazie alle tre vittorie consecutive arrivate dopo la coraggiosa decisione di dare una nuova guida tecnica alla squadra.La TRAINA SRL scenderà in campo accompagnata dalla spinta emotiva al grido di “Caltanissetta vuole vincere” e dopo una tranquilla settimana di preparazione con la squadra che ha avuto anche il piacere di allenarsi con Sara Gervasi, una ex che ha lasciato bei ricordi in città.

Anche dal punto di vista mediatico in casa nissena si vivrà un momento storico con l’incontro che, oltre che nei soliti canali social (della Futura Volley e della Traina Albaverde) in streaming, sarà visibile anche in chiaro nel canale 84 del digitale terrestre grazie all’impegno di TFN (Tele Futura Nissa) che per la prima volta manderà in onda l’intero incontro.

La gara Futura Terracina vs. TRAINA SRL CL si giocherà sabato 08/06/2024 con inizio alle ore 17:00 al Palacarucci di Terracina. Arbitreranno Eleonora Tronfi del comitato territoriale Liguria Levante e Giacomo Vannuzzi del comitato territoriale Etruria.