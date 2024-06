Il diritto di voto è un dovere, Caltanissetta deve esercitarlo

Dalle 15:00 alle 23:00 di sabato 08 e dalle 07:00 alle 23:00 di domenica 09 Giugno, si voterà sia per il rinnovo del Parlamento Europeo che per eleggere Sindaco e consiglieri del comune di Caltanissetta.

Votare è un dovere ma soprattutto un diritto sancito dalla nostra costituzione, art.48 “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”

Il voto è insomma il diritto politico per eccellenza e si lega al concetto più ampio di democrazia, ecco perchè esercitarlo è anche un preciso dovere.

Bisogna anche non dimenticare che, non andando a votare, si lascia ad altri la decisione di eleggere qualcuno/a che non ci rappresenta ma che, avendo un proprio bel pacchetto di voti, potrebbe spuntarla magari su qualcuno più meritevole ma meno forte politicamente.

Andare a votare potrebbe metterci al riparo da questo o da altre sorprese.



Il timore, per entrambe le elezioni, è l’astensionismo, sempre in aumento, come dimostrano i dati sotto, riferite alle due scorse tornate, europee e comunali.

Raffronto Europee ed amministrative Caltanissetta 2014 e 2019, elettori, votanti e percentuali.

Area Italia + Estero

Alle Europee del 25/05/2014 a fronte di 50.662.480 elettori votarono 28.991.258 con una percentuale del 57,22%

Alle Europee del 26/05/2019, a fronte di 50.794.994 elettori votarono 27.980.000 con una percentuale del 54,5%

Amministrative Caltanissetta

Alle Amministrative del 2014 a fronte di elettori 57.180, al primo turno i votanti furono 37.086, con una percentuale del 64,86%

Al ballottaggio i votanti furono 23.500 40 con una percentuale 27%

Alle amministrative del 2019 al primo turno del 28/04/2019 a fronte di 56.294 elettori i votanti furono 31.819, con una percentuale del 56,52%

Al ballottaggio i votanti furono 24.001 con una percentuale del 42,63%

Ad Maiora