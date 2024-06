Formazione ABA per l’Autismo: corsi e percorsi educativi

Al giorno d’oggi le famiglie che vivono con persone care affette da disturbi mentali o disabilità di vario genere, possono contare su nuove figure professionali specializzate. Il loro contribuito non è soltanto quello di aiutare la persona in difficoltà a vivere nella società e ad affrontare le sfide quotidiane, ma anche quello di supportare la famiglia o chi se ne occupa.

Si tratta di un percorso lavorativo ricco di sbocchi, oltre che di immenso valore per chi desidera dedicare la propria vita all’aiuto verso gli altri. Uno dei percorsi educativi consigliati per operare in quest’ambito è quello della formazione ABA autismo, una scelta che, come vedremo, offre numerose opportunità di collocamento.

Cos’è un tecnico Aba?

Il ruolo del tecnico ABA (Applied Behavioral Analysis), noto anche come analisi applicata del comportamento, riveste un’importanza fondamentale nell’assistenza e nell’aiuto alle persone con disabilità o disturbi mentali. In altre parole è un professionista che si occupa di assistere e aiutare individui con disabilitào disturbi mentali nel raggiungere obiettivi comportamentali, di apprendimento e di vita.

Il professionista utilizza l’analisi comportamentale per comprendere i comportamenti problematici e individuarne le cause; inoltre analizza le capacità delle persone con autismo o altri disturbi dello spettro autistico (DSA) al fine di intervenire in modo personalizzato nella gestione dei sintomi.

Come diventarlo?

Per diventare un tecnico ABA occorre seguire un corso di formazione specifico in Analisi Comportamentale Applicata. Questi corsi possono essere offerti sia in modalità tradizionale che online, e forniscono una formazione completa sulle scienze e le tecniche comportamentali necessarie per svolgere questo ruolo.

Al termine del corso, è possibile ottenere una certificazione riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che attesti le competenze acquisite.

Quali mansioni ricopre?

Il tecnico ABA svolge una serie di mansioni mirate a fornire assistenza ai pazienti che gli vengono affidati. Tra queste la più importante è la valutazione comportamentale approfondita del soggetto, dal momento che serve a identificare i problemi e stabilire gli obiettivi del trattamento. Inoltre gli è richiesto di progettare e di implementare programmi di trattamento su misura per migliorare le abilità sociali e comportamentali del paziente, insegnando come muoversi nella quotidianità.

Un aspetto cruciale del lavoro del Tecnico ABA è la capacità di modificare i comportamenti problematici attraverso specifiche tecniche. Questo tipo di lavoro, tuttavia, richiede una collaborazione stretta con altri professionisti del settore, fondamentale ottenere risultati e successi.

Non bisogna poi dimenticare che questo professionista lavora anche nella formazione della famiglia, degli insegnanti e del team su tecniche comportamentali da utilizzare nella vita quotidiana.

Quali sbocchi professionali offre la formazione ABA?

I tecnici ABA possono trovare impiego in una vasta gamma di ambienti, tra cui centri di riabilitazione e abilitazione comportamentale, scuole, strutture sanitarie, servizi sociali e organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano di disabilità e disturbi mentali.

Le opportunità di carriera in questo settore sono in costante crescita, considerando l’importanza sempre maggiore dell’assistenza alle persone con disabilità o disturbi mentali. Questi professionisti possono accedere a ruoli come consulenti comportamentali per famiglie e individui, coordinatori di programmi di intervento comportamentale o supervisori di programmi di trattamento.

Tali opportunità rappresentano senz’altro l’obiettivo più gratificante per coloro che desiderano contribuire al benessere delle persone e lavorare al servizio della collettività.