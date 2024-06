Europee, Saverio Romano: “Eccellente risultato di Forza Italia-Noi Moderati”

“Il risultato eccellente della lista Forza Italia-Noi Moderati e’ la dimostrazione della validita’ di un progetto politico di Centro e della volontà degli elettori di consolidare il ruolo e i valori del popolarismo in Europa. Forza Italia-Noi Moderati insieme, seconda forza della coalizione di centrodestra, nel segno della stabilita’ dell’azione di un governo che, da questo voto, esce ampiamente rafforzato. In Sicilia la lista Forza Italia-Noi Moderati è quella che riscuote maggiore consenso. Un dato lusinghiero – ottenuto anche con il sostegno importante di forze politiche come la nuova DC – che ci riempie di gioia e che è il frutto di un grande impegno e di un forte radicamento territoriale’. Così Saverio Romano, coordinatore nazionale di Noi Moderati commentando il grande successo della lista Forza Italia-NM”.